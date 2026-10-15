Почему две матери с одной и той же молитвой просят Божью Матерь защитить сыновей, которые идут убивать друг друга? Что на самом деле означает Покров Богородицы для современного человека? Может ли женская материнская любовь остановить войну? И почему отнятый комфорт заставляет человека вспомнить о Боге? Дорогие друзья, 14 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.
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