Почему две матери с одной и той же молитвой просят Божью Матерь защитить сыновей, которые идут убивать друг друга? Что на самом деле означает Покров Богородицы для современного человека? Может ли женская материнская любовь остановить войну? И почему отнятый комфорт заставляет человека вспомнить о Боге? Дорогие друзья, 14 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.