Без молока, яиц и кефира. Самый простой рецепт в мире: очень вкусный пирог

По всему миру существует масса вариаций приготовления пирогов. В наших широтах такие угощения привычные и доступные, а домашнее приготовление и вовсе может занимать минимальное количество времени, если использовать правильный рецепт.
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