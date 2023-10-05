В Петрозаводске обсудили вопросы эвакуации жителей из города

Заседание эвакуационной комиссии Республики Карелия состоялось в карельской столице 3 октября. Об этом рассказал руководитель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии