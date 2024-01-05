Синоптик Леус заявил, что пик холодного вторжения в Москве пройден

Морозы в столичном регионе начинают ослабевать. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, «пик холодного вторжения» в Москве пройдет, он был зафиксирован в минувший четверг, 4 января.
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