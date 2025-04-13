Мерц: Германия должна иметь нескольких поставщиков энергоресурсов

Германия должна получать энергию не от одного, а от нескольких поставщиков. Страна заинтересована в том числе в поставках из США, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС), вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью газете Handelsblatt.
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