Школьников Поморья приглашают на турнир по спортивному лазертагу

Турнир пройдет 12 ноября в 14:30 в спортзале гимназии №21 Архангельска. Школьников, воспитанников спортивных школ и военно-патриотических клубов, а также всех желающих от 8 до 14 лет приглашают принять участие в турнире по спортивному лазертагу.