Срок обращения облигаций «Ростелеком» составит 3 года, купонный период — 30 дней, доходность будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и спреда не более 150 б.
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