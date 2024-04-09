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«Занятой ребенок», – похоронившая маленькую дочку Елена Захарова рассказала, как в одиночку воспитывает единственную наследницу

«Занятой ребенок», – похоронившая маленькую дочку Елена Захарова рассказала, как в одиночку воспитывает единственную наследницу

Елена Захарова прославилась после роли Полины Сергеевны в сериале «Кадетство». Талантливая актриса всегда мечтала о материнстве, однако путь к нему оказался непростым.

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