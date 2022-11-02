Вторая волна мобилизации. Резервистов заменят дембеля-контрактники

Срочников освободили от СВО, но отслужившие имеют шанс стать профессиональными военными Указ президента РФ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлен.
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