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Вторая волна мобилизации. Резервистов заменят дембеля-контрактники

Вторая волна мобилизации. Резервистов заменят дембеля-контрактники

Срочников освободили от СВО, но отслужившие имеют шанс стать профессиональными военными Указ президента РФ о завершении частичной мобилизации не нужен, точка поставлен.

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