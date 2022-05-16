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Невероятно толстая, но, скорее всего, самая тихая GeForce RTX 3080 на рынке. Представлена Asus GeForce RTX 3080 Noctua Edition

Невероятно толстая, но, скорее всего, самая тихая GeForce RTX 3080 на рынке. Представлена Asus GeForce RTX 3080 Noctua Edition

В прошлом году компании Asus и Noctua вместе создали одну из самых интересных видеокарт в классе. Модель GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition хотя и занимает четыре слота расширения, предлагает невероятно тихую и производительную систему охлаждения.

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