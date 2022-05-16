Невероятно толстая, но, скорее всего, самая тихая GeForce RTX 3080 на рынке. Представлена Asus GeForce RTX 3080 Noctua Edition

В прошлом году компании Asus и Noctua вместе создали одну из самых интересных видеокарт в классе. Модель GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition хотя и занимает четыре слота расширения, предлагает невероятно тихую и производительную систему охлаждения.
В прошлом году компании Asus и Noctua вместе создали одну из самых интересных видеокарт в классе. Модель GeForce RTX 3070 Noctua OC Edition хотя и занимает четыре слота расширения, предлагает невероятно тихую и производительную систему охлаждения.
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