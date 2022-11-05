ПЛЕЙМЕЙКЕР

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«Барселона» нацелилась на Бернарду Силву, Зидан сменит Дешама, Нойер победил онкологию

«Барселона» нацелилась на Бернарду Силву, Зидан сменит Дешама, Нойер победил онкологию

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. «Барселона» планирует купить одного из лидеров «Ман Сити» на деньги, от которых отказался Пике Накануне 35-летний защитник «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении карьеры.

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