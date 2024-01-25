Российский солдат рассказал о курьезе с захватом в плен офицера ВСУ

Российские солдаты настолько тихо проникли в тыл противника и заняли позиции ВСУ на одном из участков фронта, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, заявил командир штурмовой группы с позывным Лева.
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