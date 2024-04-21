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Велемудр. Мир тесен.

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Семиречье. Гибель Луны Фаты

Семиречье. Гибель Луны Фаты

О том что после потопления Даарии-Арияны наши предки жили в крае называемом Семиречье, и о конкретном месте нахождения этой земли говорится в Индийских ведах: «Отправляясь на Север необходимо достичь священной небесной реки Йа (Иртыш).

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