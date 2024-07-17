Трамп заявил, что не является сторонником санкций в отношении России

АндрейБорков

Политика дело не просто грязное, а охеренно грязное. Трамп брешет как сивый мерин! Это он не сторонник санкций в отношении России? Да, что ты говоришь! Сам то веришь в то, что пробалоболил? Когда некий Трамп был президентом США в отношении РФ было принято санкций больше, чем при его предшественнике Обаме! И после этого этот персонаж заявляет, что он не сторонник санкций против РФ. Барыга он и есть барыга, сущность у него такая.