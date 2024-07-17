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Трамп заявил, что не является сторонником санкций в отношении России

Трамп заявил, что не является сторонником санкций в отношении России

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, претендующий на возвращение во власть, отметил, что не является сторонником рестрикций против Российской Федерации.

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Комментарии
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АндрейБорков
Политика дело не просто грязное, а охеренно грязное. Трамп брешет как сивый мерин! Это он не сторонник санкций в отношении России? Да, что ты говоришь! Сам то веришь в то, что пробалоболил? Когда некий Трамп был президентом США в отношении РФ было принято санкций больше, чем при его предшественнике Обаме! И после этого этот персонаж заявляет, что он не сторонник санкций против РФ. Барыга он и есть барыга, сущность у него такая.
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