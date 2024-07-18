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Юго-Восточный Курьер

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Жители Печатников попросили благоустроить дворы возле школы «Спектр»

Жители Печатников попросили благоустроить дворы возле школы «Спектр»

Школа находится на капитальном ремонте Жители столичного района Печатники обратились к депутату Мосгордумы Людмиле Стебенковой с просьбой о благоустройстве территории рядом со школой «Спектр», расположенной по адресу: ул.

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