Дагестан выделил 6,2 миллиона рублей для палестинских беженцев

В связи с организацией временного размещения и питания палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выделил 6,2 миллиона рублей из резервного фонда кабинета министров.
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