📷⚡️Темпы постройки и архитектура перспективных японских крейсеров ASEV (CG-192) Анализ динамики строительства новейших японских крейсеров ПВО/ПРО большой дальности программы ASEV (Aegis System Equipped Vessel) демонстрирует беспрецедентный для западной школы кораблестроения темп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым