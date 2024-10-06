«Увидимся с вами в день…»: Джей-Хоуп запустил обратный отсчет до прихода из армии

Ещё несколько недель и АРМИ смогут порадоваться приходом ещё одного айдола BTS из армии. На днях Джей-Хоуп (J-Hope) запустил на официальной странице платформы Weverce обратный отсчет до своего увольнения.
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