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Минобороны России: Кадры военного парада, который прошел в Белогорске Амурской области

Минобороны России: Кадры военного парада, который прошел в Белогорске Амурской области

Кадры военного парада, который прошел в Белогорске Амурской областиНачала праздничное шествие рота барабанщиков, за которой строевым шагом прошли парадные расчеты соединений и воинских частей объединения.

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