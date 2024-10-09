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Зачем Ким Чен Ын на самом деле вписывается за Россию? И дело не в дружбе. Наше мнение

Зачем Ким Чен Ын на самом деле вписывается за Россию? И дело не в дружбе. Наше мнение

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Новость номер 1: "Северная Корея выступила и осудила заявление НАТО о недопустимости военного сотрудничества между КНДР и Россией, предупредив, что эта организация может столкнуться с «т-р-а-г-и-ч-е-с-к-и-м-и последствиями», если продолжит придерживаться анти русско-северокорейской позиции.

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Варлам Устрялов
дурацкий вопрос в заголовке
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Старый друг,лучше..... вчерашних &quot;партнеров&quot;!
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