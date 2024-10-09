Зачем Ким Чен Ын на самом деле вписывается за Россию? И дело не в дружбе. Наше мнение

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Новость номер 1: "Северная Корея выступила и осудила заявление НАТО о недопустимости военного сотрудничества между КНДР и Россией, предупредив, что эта организация может столкнуться с «т-р-а-г-и-ч-е-с-к-и-м-и последствиями», если продолжит придерживаться анти русско-северокорейской позиции.