Надаль пришел на подкаст к Роддику

Роддик написал, что запись подкаста с Надалем выйдет во вторник. 11 моментов величия Рафаэля Надаля Я терпеть не мог Надаля, а теперь уверен – он гений Чему нас научил Рафаэль Надаль Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.