Плющенко попал в больницу после укуса осы: «Утром просыпаюсь, а у меня нога как у слона. Сделали капельницу, лежу, восстанавливаюсь»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко попал в больницу в Анкаре после укуса осы. Плющенко и его сын Александр, выступающий за Азербайджан, находятся в Турции, где Плющенко-младший выступал на этапе Гран-при среди юниоров.