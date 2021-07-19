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Курганец извинился за фейки о вакцинации от COVID

Курганец извинился за фейки о вакцинации от COVID

Мужчина рассказал, что размещал фейки в соцсетях, так как тема вакцинации популярна среди населения Жителя Шадринского района Курганской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение в соцсетях фейков (недостоверная информация, — прим.

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