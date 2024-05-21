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Спички - не игрушка

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Штраф за желто-синие волосы получил житель Москвы

Штраф за желто-синие волосы получил житель Москвы

Мужчину осудили за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. На 30 тысяч рублей оштрафовал Тверской суд Москвы мужчину, волосы которого были окрашены в цвета украинского флага — желтый и синий.

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