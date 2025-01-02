Бойцовские клубы в тайских тюрьмах

В тайских тюрьмах боевой спорт муай тай (или тайский кикбоксинг) дает всем заключенным отличный шанс не только заработать привилегии, но даже досрочно выйти на волю, если они выиграют достаточно боев против иностранных соперников.
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