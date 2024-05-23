Глава "Укрэнерго" Кудрицкий заявил об ухудшении ситуации с электроэнергией

Ситуация с электроснабжением на Украине за последнее время сильно ухудшилась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
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