Пока мы тут отдыхаем, доедаем и допиваем то, что не доели и не допили за праздничным столом, Дональд Трамп жжет напалмом.
Трамп говорит
Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Ктому же , а где в таких условиях США БУДЕТ РАЗМЕЩАТЬ СВОЁ НАСЕЛЕНИЕ в случае приближающихся катаклизмов
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14 час.
Иван Агеев
А кто у них спрашивать будет? Сказал же Доня "будем вас защищать", вот и хватит😀
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14 час.
alik3456 Джексон
От туда пройдёт пролив через Вашингтон им.Сталина.
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13 час.
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