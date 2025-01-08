Заноза
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Заноза

14 170 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Генрих
    Так называемый "военкурвятник" в основном обитает в районах боевых действий...в отличие от сибирячка и бегунцов иже с...На смену этим обс...
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    Это могло быть и ложное наступление, а удар готовится в другом месте! Это тоже надо учитывать!Что показала неуд...
  • alik3456 Джексон
    От туда пройдёт пролив через Вашингтон им.Сталина.Трамп говорит

Трамп говорит

Трамп говорит

Пока мы тут отдыхаем, доедаем и допиваем то, что не доели и не допили за праздничным столом, Дональд Трамп жжет напалмом.

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Ктому же , а где в таких условиях США БУДЕТ РАЗМЕЩАТЬ СВОЁ НАСЕЛЕНИЕ в случае приближающихся катаклизмов
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14 час.
Иван Агеев
А кто у них спрашивать будет? Сказал же Доня &quot;будем вас защищать&quot;, вот и хватит😀
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14 час.
alik3456 Джексон
От туда пройдёт пролив через Вашингтон им.Сталина.
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13 час.

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