Машина МЧС, следовшая на место ДТП автобуса в Симферополе, попала в ДТП

Машина аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС», входящей в систему МЧС России, ехавшая с включенными спецсигналами к месту ДТП пассажирского автобуса и грузовика-зерновоза, в Симферополе столкнулась с легковым автомобилем.
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