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Центробанк перенес пресс-конференцию по ключевой ставке

Центробанк перенес пресс-конференцию по ключевой ставке

Банк России перенес пресс-конференцию по ключевой ставке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Согласно информации на сайте Центробанка, мероприятие состоится 7 июня, начало пресс-конференции в 17:00.

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