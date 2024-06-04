Центробанк перенес пресс-конференцию по ключевой ставке

Банк России перенес пресс-конференцию по ключевой ставке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Согласно информации на сайте Центробанка, мероприятие состоится 7 июня, начало пресс-конференции в 17:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии