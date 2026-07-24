Подмосковные строители помогли восстановить административное здание в Донецке

В Буденновском районе Донецка капитально отремонтировали здание Федеральной налоговой службы. Объект сейчас находится на стадии приемки, после чего сотрудники смогут приступить к работе в современных условиях, а жители — получать услуги в комфортной обстановке.
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