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Подмосковные строители помогли восстановить административное здание в Донецке

Подмосковные строители помогли восстановить административное здание в Донецке

В Буденновском районе Донецка капитально отремонтировали здание Федеральной налоговой службы. Объект сейчас находится на стадии приемки, после чего сотрудники смогут приступить к работе в современных условиях, а жители — получать услуги в комфортной обстановке.

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