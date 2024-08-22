Председатель правления НОВИКОМа: успехи ОПК – залог технологического лидерства России

Фото: НОВИКОМ О поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и их поставщиков, а также о стратегических задачах, стоящих перед дочерним банком Ростеха, председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева рассказала в интервью телеканалу «Звезда».