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ФедералПресс

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В двух школах Петербурга школьники распылили перцовку в лицо сверстникам

В двух школах Петербурга школьники распылили перцовку в лицо сверстникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября, ФедералПресс. Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по двум инцидентам с перцовыми баллончиками в школах города — на Авангардной улице в Красносельском районе и в Парголово.

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