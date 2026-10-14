В Казани побили температурный рекорд 130-летней давности: сколько ещё продлится бабье лето

Погода в Татарстане бьёт температурные рекорды. Сегодня воздух прогрелся до плюс 22 градусов. Последний раз таких значений столбики термометров 13 октября достигали 130 лет назад.
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