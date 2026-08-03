Сергунина: Проект «Техлаб Москва» привлек разработчиков более чем из 50 регионов России

В столице завершился отбор участников новой программы для российских инноваторов «Техлаб Москва». Она ориентирована на разработку и внедрение наукоемких решений на базе искусственного интеллекта в разных сферах — от робототехники до новых материалов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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