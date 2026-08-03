МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Сергунина: Проект «Техлаб Москва» привлек разработчиков более чем из 50 регионов России

Сергунина: Проект «Техлаб Москва» привлек разработчиков более чем из 50 регионов России

В столице завершился отбор участников новой программы для российских инноваторов «Техлаб Москва». Она ориентирована на разработку и внедрение наукоемких решений на базе искусственного интеллекта в разных сферах — от робототехники до новых материалов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии