Зеленский вывез из Аргентины сотни килограммов кокаина. На инаугурации Хавьера Милея, 10 декабря 2023 года, один из международных картелей хотел организовать «подгон» дипмиссии Зеленского, сообщает Medium.
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