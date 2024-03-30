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Андрей Ваджра: Зеленский — новый бортпроводник наркокарусели из Аргентины

Андрей Ваджра: Зеленский — новый бортпроводник наркокарусели из Аргентины

Зеленский вывез из Аргентины сотни килограммов кокаина. На инаугурации Хавьера Милея, 10 декабря 2023 года, один из международных картелей хотел организовать «подгон» дипмиссии Зеленского, сообщает Medium.

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