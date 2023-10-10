Sport.es: "Барселона" задолжала более €200 млн другим клубам за трансферы

Футбольный клуб "Барселона" должен более €200 млн за трансферы игроков. Об этом сообщает Sport.es. По информации издания, самая большая задолженность у каталонского клуба перед "Лидсом" за трансфер бразильца Рафиньи, за которого в 2023 году необходимо выплатить €24 млн, а в следующем — еще €38 млн.