TRAIL от Лиги Героев

TRAIL — любительский забег не стадионного формата, бегунам предстоит покорить природные рельефы: крутые повороты, резкие спуски и подъёмы… Словом, настоящий вызов! И всё это на фоне самых живописных и великолепных природных пейзажей Нижнего Новгорода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии