TRAIL от Лиги Героев

TRAIL — любительский забег не стадионного формата, бегунам предстоит покорить природные рельефы: крутые повороты, резкие спуски и подъёмы… Словом, настоящий вызов! И всё это на фоне самых живописных и великолепных природных пейзажей Нижнего Новгорода.