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Почти 3 млн рублей задолжали жители Олонецкого района за коммуналку

Администрация Олонецкого муниципального района предупредила должников об ответственности Администрация Олонецкого национального муниципального района сообщила, что на 1 октября 2023 года по услуге «Социальный найм» жилых помещений, расположенных на территории района, имеется задолженность в размере ….

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