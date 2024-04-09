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Сибиряк поссорился с женой и пообещал устроить взрыв в автобусе

Сибиряк поссорился с женой и пообещал устроить взрыв в автобусе

Суд вынес приговор жителю Бердска по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Бердский городской суд 5 апреля вынес приговор местному жителю по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры).

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