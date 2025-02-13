SailPoint, занимающаяся кибербезопасностью, в рамках IPO привлекла $1,38 млрд

Американская компания SailPoint, работающая в сфере кибербезопасности, в особенности безопасности данных, идентификации и управлении идентификацией, разместила свои акции в ходе IPO в США по верхней границе запланированного диапазона в $21-23 за акцию, получив оценку в размере $12,6 млрд.
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