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SailPoint, занимающаяся кибербезопасностью, в рамках IPO привлекла $1,38 млрд

SailPoint, занимающаяся кибербезопасностью, в рамках IPO привлекла $1,38 млрд

Американская компания SailPoint, работающая в сфере кибербезопасности, в особенности безопасности данных, идентификации и управлении идентификацией, разместила свои акции в ходе IPO в США по верхней границе запланированного диапазона в $21-23 за акцию, получив оценку в размере $12,6 млрд.

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