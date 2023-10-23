Зеркальная дата: астролог рассказал, кому повезет 23 октября

23 октября — очередная зеркальная дата 2023 года. Нумерологи считают, что 23 октября будет достаточно благоприятным днем для приятных изменений в жизни, удача будет способствовать во всем! Специалисты отмечают, что 23 октября отмечается день святых Евлампии и Евлампия.