Зеркальная дата: астролог рассказал, кому повезет 23 октября

23 октября — очередная зеркальная дата 2023 года. Нумерологи считают, что 23 октября будет достаточно благоприятным днем для приятных изменений в жизни, удача будет способствовать во всем! Специалисты отмечают, что 23 октября отмечается день святых Евлампии и Евлампия.
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