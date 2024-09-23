В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в грабеже

В отдел полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя 1977 года рождения о том, что около дома на него напал мужчина и сорвал с него золотые украшения.
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