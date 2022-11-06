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«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Астон Виллой» в рамках 15-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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