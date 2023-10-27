Поисковый запрос «купить Биткоины» вырос на 826 %

Популярность покупки биткойнов выросла во всем мире, причем лидирует Англия. Поисковые запросы Google по запросу «купить биткойны» в Англии увеличились на фантастические 826%, что отражает растущий интерес к цифровым активам.
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