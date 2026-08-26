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Geely представила 1000-вольтовую архитектуру, которая позволит заряжать автомобиль за 5 минут

Geely представила 1000-вольтовую архитектуру, которая позволит заряжать автомобиль за 5 минут

При этом Geely активно внедряет 800-вольтовые системы Geely разрабатывает новую высоковольтную архитектуру на 1000 В, которая должна вывести скорость зарядки электромобилей за пределы уже достигнутого результата в 5,5 минуты для пополнения заряда с 10% до 80%.

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