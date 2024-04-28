Школьники Центрального района приняли участие в посадке сирени

В саду Смольного собора было высажено 150 кустов этого растения На Всероссийском юннатском субботнике Первых, который прошел 27 апреля, ученики лицея 214 Центрального района Петербурга высадили в саду Смольного собора 150 кустов сирени.
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