В будущем игроки Overwatch 2 смогут выбирать, какой облик эпохального качества по...

В будущем игроки Overwatch 2 смогут выбирать, какой облик эпохального качества получить в премиальном боевом пропускеВ будущем игроки смогут выбирать, какой облик эпохального качества получить в премиальном боевом пропуске – можно будет выбрать и прошлые мифик-скины.