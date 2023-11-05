В будущем игроки Overwatch 2 смогут выбирать, какой облик эпохального качества по...

В будущем игроки Overwatch 2 смогут выбирать, какой облик эпохального качества получить в премиальном боевом пропускеВ будущем игроки смогут выбирать, какой облик эпохального качества получить в премиальном боевом пропуске – можно будет выбрать и прошлые мифик-скины.
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