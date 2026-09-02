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МОСИНФОРМ

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Собянин: На ВДНХ откроется выставка «Искусство сцены. Академическая живопись»

Собянин: На ВДНХ откроется выставка «Искусство сцены. Академическая живопись»

Масштабная выставка «Искусство сцены. Академическая живопись» откроется 10 сентября на ВДНХ. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.

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