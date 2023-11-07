В Челябинской области нашли трёх жертв мошенника из Нижнего Новгорода

Преступную командировку на Южный Урал ему оплатил работодатель.Полицейские Златоуста установили новые факты мошенничества у задержанного ранее жителя Нижнего Новгорода, приехавшего на заработки в Челябинскую область.
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