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Происшествия

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Сотрудники СК России приняли участие в работе молодежного форума Уральского федерального округа «УТРО»

Сотрудники СК России приняли участие в работе молодежного форума Уральского федерального округа «УТРО»

В эти дни в Курганской области проходит ежегодный молодежный форум «УТРО». Ключевая цель площадки - объединение активной молодежи вокруг идей сохранения исторической памяти, патриотизма и популяризации здорового образа жизни.

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